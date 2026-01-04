Аморим о селекции «МЮ»: «Не хочу говорить об этом. Я сосредоточен на матче с “Лидсом”

Португальца попросили пояснить свое высказывание о том, что для перехода на схему 4−3−3 потребуется много денег и он понимает, что «их не будет».
— Не хочу говорить об этом. Я сосредоточен на матче с «Лидсом».
— На вас это не похоже…
— Ага.
— Вы жалеете о сказанном?
— Нет-нет. Но я не хочу говорить об этом.
— Что-то изменилось в плане трансферного бюджета, Уилкокс (технический директор «МЮ» — Спортс") вам говорил что-нибудь?
— Не хочу говорить об этом. Но вы очень умны (улыбается).
— «МЮ» наверняка придется искать замену, если кого-то из команды отпустят в январе?
— Если вы посмотрите на наш состав, то, думаю, никому нельзя уходить, но им нужно разговаривать с Джейсоном [Уилкоксом], — сказал Аморим.