Футбол. Италия
14:30
Лацио
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.59
X
3.06
П2
2.37
Футбол. Англия
15:30
Лидс
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.47
П2
2.75
Футбол. Испания
16:00
Севилья
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.79
П2
4.70
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.78
П2
5.10
Футбол. Франция
17:00
Марсель
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.00
П2
12.50
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.25
П2
3.08
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.96
X
3.80
П2
1.93
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.09
П2
5.14
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.63
П2
4.55
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.20
П2
6.60
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2

Аморим о селекции «МЮ»: «Не хочу говорить об этом. Я сосредоточен на матче с “Лидсом”

Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отказался обсуждать возможные зимние трансферы клуба.

Источник: Спортс"

Португальца попросили пояснить свое высказывание о том, что для перехода на схему 4−3−3 потребуется много денег и он понимает, что «их не будет».

— Не хочу говорить об этом. Я сосредоточен на матче с «Лидсом».

— На вас это не похоже…

— Ага.

— Вы жалеете о сказанном?

— Нет-нет. Но я не хочу говорить об этом.

— Что-то изменилось в плане трансферного бюджета, Уилкокс (технический директор «МЮ» — Спортс") вам говорил что-нибудь?

— Не хочу говорить об этом. Но вы очень умны (улыбается).

— «МЮ» наверняка придется искать замену, если кого-то из команды отпустят в январе?

— Если вы посмотрите на наш состав, то, думаю, никому нельзя уходить, но им нужно разговаривать с Джейсоном [Уилкоксом], — сказал Аморим.