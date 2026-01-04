Ричмонд
Заварзин о Карседо: «Очередной эксперимент и издевательство над болельщиками “Спартака”

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин оценил вероятное назначение тренера кипрского «Пафоса» Хуана Карседо в московский клуб.

Источник: Спортс"

«Никак не отношусь к его назначению. Очередной эксперимент, очередное издевательство над болельщиками “Спартака”. Чего они хотят с ним добиться? Они не знают его потенциал? Не знают его результаты? Берут, что-ли, просто так, чтобы закончить сезон?

Тогда лучше бы поставили кого-то из клуба, их хотя бы знает команда. Все равно же чемпионство не светит. Сейчас опять придет поток игроков за десятки миллионов долларов или евро. И что? На следующий год опять будет непонятная игра, не связанная с футболом", — сказал Заварзин.