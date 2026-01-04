«Живем с мамами и платим алименты»: Аршавин раскрывает шокирующую правду

Его бывших жен обсуждали у Малахова, его фразы разбирали в пабликах и телестудиях, и каждый раз это превращалось в очередную волну народного фольклора.
При этом сам Аршавин оставался невозмутимым — спокойным, чуть отстраненным и удивительно устойчивым ко всем бурям вокруг. Он стал живым символом того, как человек может быть одновременно простым, спорным и все равно по-настоящему большим. Как же сформировался этот феномен?
«Мы были веселые и богатые, шумели по ночам»
Прежде чем страна начала разбирать его фразы на мемы, обсуждать его личную жизнь на ТВ и спорить о его характере, Аршавин был обычным пацаном из ленинградской коммуналки рядом с Эрмитажем. Коробка во дворе — его первый стадион. Соседи — первые зрители, причем вынужденные.
В школе он был вовсе не примерным учеником — скорее, вечной головной болью. Сам описывал себя честно и без прикрас: «Умный мальчик, но ужасный разгильдяй». Домашние задания — «нет, спасибо», поведение — нестабильное, а однажды он, обидевшись на оценку, просто разорвал классный журнал. Его выгнали. С характером все было понятно сразу.
Помимо футбола он прекрасно играл в шашки, получил юношеский разряд, а тренер всерьез предлагал строить карьеру в этом направлении. Но Аршавин выбрал поле, а не доску: «думать» он умел, но «бегать» ему нравилось больше.
В семь лет мама привела его в школу «Смена», и с тех пор футбол уже занял все свободное пространство. Туда он добирался по часу, но даже после долгих тренировок умудрялся бегать с мячом во дворе. В 16 начал играть за взрослых, в 18 — за «Зенит-2». Дальше события пошли быстро: в 2000 году Юрий Морозов выпустил его в основе на матч Кубка Интертото против «Брэдфорда». Ему было всего 19, и именно с этого момента началась история игрока, которого потом сложно было не заметить.
Уже в основной команде Аршавин составил легендарную связку с Александром Кержаковым — их дуэт стал одним из самых ярких в российском футболе за всю историю.
«У нас тогда была мафия. Если когда-нибудь будут рассказывать про начало 2000-х, это наша футбольная мафия: я, Быстрый, Керж, Гарик [Денисов] и так далее. Мы были веселые, богатые и хорошо играющие в футбол. И шумели по ночам иногда в Петербурге», — рассказал Аршавин в беседе с Татьяной Навкой в шоу «Команда».
Популярность Аршавина началась не с цитат, не с ток-шоу и даже не с ночных приключений, а с того, что он выходил на поле и заставлял комментаторов говорить быстрее. Маленький, чуть сутулый, но дерзкий. В начале 2000-х, когда российский футбол еще верил в длинные забросы и борьбу «в корпус», Аршавин внезапно оказался человеком, который предпочитал думать и обводить.
Постепенно он стал заметным всей стране: Кубок УЕФА, Суперкубок Европы, бронза Евро-2008 и тот самый матч с Голландией, когда впервые появилось массовое понимание, что Россия может играть красиво, а не только терпеть. Но настоящая кульминация спортивного мифа случилась уже в Англии — в тот вечер, когда приехавший из России парень забил «Ливерпулю» четыре мяча. Андрей стал первым футболистом с 1946 года, кто четырежды отличился на «Энфилде». И это был еще не пик популярности.
«На мой взгляд, человек мерзкий»
Парадокс Аршавина в том, что он мог сниматься в социальном ролике со словами «Я не переношу спиртное на физическом уровне», а спустя время в сети появлялось видео, где человек, похожий на него, штурмует ворота ночного клуба. Историй вокруг алкоголя было столько, что журналисты считали его образ жизни отдельным жанром. Нидерландский экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен вспоминал эпизод, когда Аршавин сел за руль в состоянии, далеком от того, что мы привыкли видеть на поле. По его словам, милиция футболиста остановила, футболист повел себя вызывающе, бил по машине — и… его отпустили.
Позже Marca выдала заголовок уровня рок-автобиографии: «Много алкоголя, стриптиз-клуб и… лошадь». Испанцы вообще искренне верили, что «на поле он был талантливым, а вне поля — бесшабашным».
Но если алкогольные истории были громкими, то семейные распри — оглушительными. Аршавин сам говорил: «Глобально — это два скандала. Они связаны с женщинами, с которыми я жил». И действительно: обе его ключевые отношения стали медийными сериалами. Одна партнерша, по словам Андрея, «использовала возможность, чтобы сделать себе карьеру». Другая — пыталась давить через общественность. Но в то же время все его экс-жены в один голос твердили об изменах футболиста и проблемах с алиментами. Результат был одинаковый: заголовки, шоу Малахова, бесконечные обсуждения.
Аршавин же оставался в своей логике: он не драматизировал, не оправдывался — просто констатировал факты, как будто речь шла о расписании тренировок: «Играли, выигрывали, деньги зарабатывали. А в итоге живем с мамами и платим алименты. И еще они (бывшие жены) теперь известнее нас».
И все же самый знаменитый скандал случился не ночью и не в клубе, а в холле отеля. После поражения от Греции на Евро-2012 он произнес бессмертное: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Страна услышала это как плевок в сторону болельщиков и взорвалась. Спустя годы выяснилось: фраза была адресована конкретному депутату, который вел себя излишне настойчиво, причем Аршавин говорил с ним на «вы». Но видео выложили так, будто он ответил всей стране — и мем стал вечным.
Андрей и позже не смягчал позицию: «Если мы чего-то ждем и не получаем — виноват не тот человек. Это ваши ожидания». О самом депутате он сказал еще прямее: «Жалею ли? Нет. На мой взгляд, человек мерзкий».
Так получилось, что скандалов, цитат и сюжетов в его биографии хватило бы на нескольких человек. Но досталось все одному — Андрею Сергеевичу.
А что случилось на вечеринке у Овечкина?
Сейчас Андрей Аршавин живет куда спокойнее, чем в годы футбольной и медийной славы. Он работает в «Зените» — занимается академией, молодежью, организационными вещами, часто появляется в эфире как эксперт. Никаких громких проектов вокруг него нет, новых легендарных матчей — тоже. Но интерес к его персоне не исчезает.
Во-первых, потому что в интервью Аршавину все равно задают вопросы про старые скандалы — и он на них отвечает без попыток переписать прошлое. Во-вторых, потому что даже сейчас вокруг него иногда всплывают небольшие «мини-сюжеты» — вроде истории, как он потерял документы на вечеринке у Александра Овечкина после взятия рекорда Уэйна Гретцки. Не криминал, но вполне в стиле человека, у которого жизнь никогда не была идеально ровной.
Он остается до смешного настоящим. В эпоху, когда спортсмены стараются быть стерильно правильными, Андрей — напоминание, что живые люди куда интереснее идеальных. Потому что истории про вылизанных героев быстро надоедают. Они ровные, скучные — и иногда просто бесят.
А Аршавин — другой. Он может забить покер на «Энфилде» и войти в историю, но при этом — как обычный отечественный косячник — штурмовать двери ночного клуба и разбирать последствия неудачных браков на всю страну. Может ляпнуть фразу, которую услышат все, и потом годами объяснять контекст. Может в один момент быть гением, в другой — мемом, в третий — объектом коллективного фейспалма. И мы не пытаемся его оправдывать: пользы от скандалов немного. Но он такой. Живой пацан из Ленинграда, который стал легендой футбола и одновременно героем народного фольклора.
Автор: Аделя Зиатдинова