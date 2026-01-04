«Живем с мамами и платим алименты»: Аршавин раскрывает шокирующую правду

В семь лет мама привела его в школу «Смена», и с тех пор футбол уже занял все свободное пространство. Туда он добирался по часу, но даже после долгих тренировок умудрялся бегать с мячом во дворе. В 16 начал играть за взрослых, в 18 — за «Зенит-2». Дальше события пошли быстро: в 2000 году Юрий Морозов выпустил его в основе на матч Кубка Интертото против «Брэдфорда». Ему было всего 19, и именно с этого момента началась история игрока, которого потом сложно было не заметить.