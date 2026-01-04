«Конечно, мы все спартаковцы! У нас почти вся семья болеет за красно-белых. Хотя у нас в семье есть Ваня, внук Людмилы Григорьевны. Он фанат ЦСКА. Как Никита Павлович к этому относился? Он говорил: “Главное, что интересуется футболом. Так что пусть болеет”, — сказала Виктория Симонян.
Дочь Симоняна о том, что его внук — фанат ЦСКА: «Никита Павлович говорил: “Главное, что интересуется футболом. Так что пусть болеет”
Виктория Симонян, дочь ушедшего из жизни экс-игрока «Спартака» Никиты Симоняна, рассказала, что его внук болеет за ЦСКА.