Футбол. Италия
14:30
Лацио
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.06
П2
2.37
Футбол. Англия
15:30
Лидс
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.46
П2
2.72
Футбол. Испания
16:00
Севилья
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.84
П2
4.74
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.78
П2
5.10
Футбол. Франция
17:00
Марсель
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.12
П2
13.00
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.23
П2
3.09
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.07
X
3.79
П2
1.90
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.11
П2
5.23
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.58
П2
4.50
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.60
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.58
П2
4.35
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.34
П2
3.70
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.05
П2
2.99
Футбол. Англия
20:30
Манчестер Сити
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.57
П2
5.00
Футбол. Испания
20:30
Алавес
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.18
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.51
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2

Флик о Жоане Гарсии: «Проводит отличный сезон. Я рад, что он в “Барселоне”

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик доволен игрой вратаря Жоана Гарсии в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0).

«Он превосходен. Думаю, он никогда не забудет то, что пережил здесь. Маноло (Гонсалес, тренер “Эспаньола” — Спортс») вселил в него уверенность (ранее Гарсия выступал за «Эспаньол» — Спортс"). Теперь он с нами, и он показал невероятную игру.

Он проводит отличный сезон и один из ключевых творцов победы. Я разговаривал с ним [перед матчем], но он был таким же как всегда: спокойным, уверенным, сосредоточенным — вот почему он сыграл на таком уровне. Посмотрите сегодняшнюю игру и увидите, насколько он важен. Я рад, что он с нами", — сказал Флик.