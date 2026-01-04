Флик о Жоане Гарсии: «Проводит отличный сезон. Я рад, что он в “Барселоне”

«Он превосходен. Думаю, он никогда не забудет то, что пережил здесь. Маноло (Гонсалес, тренер “Эспаньола” — Спортс») вселил в него уверенность (ранее Гарсия выступал за «Эспаньол» — Спортс"). Теперь он с нами, и он показал невероятную игру.
Он проводит отличный сезон и один из ключевых творцов победы. Я разговаривал с ним [перед матчем], но он был таким же как всегда: спокойным, уверенным, сосредоточенным — вот почему он сыграл на таком уровне. Посмотрите сегодняшнюю игру и увидите, насколько он важен. Я рад, что он с нами", — сказал Флик.