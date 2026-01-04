«ПСЖ» — «Париж». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Таблица Чемпионата Франции.
Статистика Чемпионата Франции.
«ПСЖ» сыграет в дерби с «Парижем» в 17-м туре Лиги 1.
