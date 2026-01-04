Хомуха назвал Кордобу лучшим игроком РПЛ: «Результативен, делает разницу и все время держит соперников в напряжении»

«Лучший тот, кто является системно-образующим игроком и делает разницу. Если “Краснодар” лидирует, то Кордоба — как нападающий, который все время держит соперников в напряжении и действует достаточно результативно, что и требуется от центрального нападающего.
Что касается россиян, они не в этом году ими [лидерами] стали, а уже на протяжении двух сезонов. Это Батраков, Кисляк и Раков, который хорошо себя проявлял до травмы. Достаточно большая группа молодых футболистов на подходе", — сказал Хомуха.