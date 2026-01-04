Непомнящий о Дзюбе в «Томи»: «Нам повезло, что от него отказался “Спартак”. Артем — профессионал в высшей степени. Пахал сам и заставлял всех вокруг, хотя еще был пацаном»

Форвард «Акрон» Дзюба играл за «Томь» в 2009—2010 годах. За томскую команду он провел 35 матчей и забил 14 голов..
— Вы возглавили «Томь» в 2008‑м, а в следующем году клуб арендовал у «Спартака» 20‑летнего Дзюбу. Каким он был тогда?
— Когда мы встретились, я уже знал его футбольные качества. Когда пришла идея и возможность его пригласить, я приложил все усилия, чтобы он у нас оказался. В каком‑то смысле нам повезло, что от него отказался «Спартак». Но, помимо «Томи», за Артема боролись и другие клубы.
Я объяснил Дзюбе, что он нужен нам в качестве игрока основы, а не как резерв. Я даю ему возможность играть — это важно. Мы быстро нашли общий язык. Дзюба — профессионал в высшей степени: относился к тренировке как к серьезной работе, пахал сам и заставлял это делать всех вокруг, хотя еще был пацаном, — сказал Непомнящий.