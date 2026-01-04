Ричмонд
Футбол. Италия
14:30
Лацио
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.06
П2
2.37
Футбол. Англия
15:30
Лидс
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.44
П2
2.71
Футбол. Испания
16:00
Севилья
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.84
П2
4.80
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.76
П2
5.03
Футбол. Франция
17:00
Марсель
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.08
П2
12.75
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.23
П2
3.09
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.81
П2
1.89
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.11
П2
5.23
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.59
П2
4.50
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.60
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.58
П2
4.35
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.34
П2
3.70
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.05
П2
3.00
Футбол. Англия
20:30
Манчестер Сити
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.59
П2
5.00
Футбол. Испания
20:30
Алавес
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.18
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.95
П2
7.60
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.20
X
9.50
П2
19.00
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.58
П2
2.03
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Рома
0
П1
X
П2

Непомнящий о Дзюбе в «Томи»: «Нам повезло, что от него отказался "Спартак". Артем — профессионал в высшей степени. Пахал сам и заставлял всех вокруг, хотя еще был пацаном»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о работе с Артемом Дзюбой.

Источник: Спортс"

Форвард «Акрон» Дзюба играл за «Томь» в 2009—2010 годах. За томскую команду он провел 35 матчей и забил 14 голов..

— Вы возглавили «Томь» в 2008‑м, а в следующем году клуб арендовал у «Спартака» 20‑летнего Дзюбу. Каким он был тогда?

— Когда мы встретились, я уже знал его футбольные качества. Когда пришла идея и возможность его пригласить, я приложил все усилия, чтобы он у нас оказался. В каком‑то смысле нам повезло, что от него отказался «Спартак». Но, помимо «Томи», за Артема боролись и другие клубы.

Я объяснил Дзюбе, что он нужен нам в качестве игрока основы, а не как резерв. Я даю ему возможность играть — это важно. Мы быстро нашли общий язык. Дзюба — профессионал в высшей степени: относился к тренировке как к серьезной работе, пахал сам и заставлял это делать всех вокруг, хотя еще был пацаном, — сказал Непомнящий.