Кокорин впервые с августа вышел на поле

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. «Арис» сыграл вничью с «Олимпиакосом» из Никосии в матче 16-го тура чемпионата Кипра по футболу.
Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 0:0.
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на замену на 80-й минуте. Для 34-летнего россиянина этот матч стал первым с 30 августа 2025 года. Кокорин пропустил 16 матчей из-за травмы.
«Арис» (31 очко) занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. «Олимпиакос» (17) располагается на девятой строчке.
В следующем матче «Арис» примет АЕК из Ларнаки 10 января.