Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
1
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.61
П2
13.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
1
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.50
П2
13.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
4
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
1
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.45
П2
4.60
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.74
X
2.95
П2
3.03
Футбол. Англия
20:30
Манчестер Сити
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.17
П2
6.10
Футбол. Испания
20:30
Алавес
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.15
П2
5.40
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.25
П2
3.50
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.01
П2
7.50
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.00
П2
20.00
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.75
П2
2.03
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
0
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

Кокорин впервые с августа вышел на поле

«Арис» сыграл вничью в матче чемпионата Кипра, Кокорин вышел на замену.

Источник: arisfc.com

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. «Арис» сыграл вничью с «Олимпиакосом» из Никосии в матче 16-го тура чемпионата Кипра по футболу.

Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 0:0.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на замену на 80-й минуте. Для 34-летнего россиянина этот матч стал первым с 30 августа 2025 года. Кокорин пропустил 16 матчей из-за травмы.

«Арис» (31 очко) занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. «Олимпиакос» (17) располагается на девятой строчке.

В следующем матче «Арис» примет АЕК из Ларнаки 10 января.