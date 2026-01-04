Ричмонд
Дзюба сыграл за «БроукБойз» в двусторонке. Клуб готовится к российской Кингс Лиге, тренер на турнир — Мостовой

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сыграл за медиаклуб «БроукБойз» в двусторонке. Об этом рассказал в соцсетях президент клуба Дмитрий Егоров.

Источник: Спортс"

«БроукБойз» готовятся к турнире Напике — российскому аналогу испанской Кингс Лиги Жерара Пике. Главным тренером «Броуков» на период турнира стал Александр Мостовой. Вероятнее всего, турнир стартует в середине января.

В 2024-м Дзюба участвовал в медиафутбольном турнире Уличный футбол со своей командой Mandalorian Team. В финальном матче Артем пнул игрока «Амкала» Антона Чужого. «Амкал» потребовал красную для Дзюбы, но судья проигнорировал момент. В итоге «Амкал» снялся с финала, а команде Дзюбы присудили победу.

Матчи Напике будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Например, мматчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут.

Возможно, в турнире сыграет рэпер Icegergert — он тренировался со СКА Басты.

«БроукБойз» — один из самых популярных клубов медиафутбола. В 2024-м клуб выигрывал WINLINE Медиалигу, а через год дошел до 1/32 финала Фонбет Кубка России. В Кубке за «Броуков» играл Федор Смолов, а в Кубке Медиалиги — Ари. Также в составе команды есть бывшие игроки РПЛ — Павел Яковлев, Евгений Макеев, Антон Соснин.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева.