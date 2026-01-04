Карседо о переходе в «Спартак»: «Сложно объяснить всему миру мое решение. Оно лучшее для меня и моей семьи»

Сообщалось, что экс-помощник Унаи Эмери возглавит «Спартак».
«У нас были переговоры с руководством “Пафоса”, но к соглашению мы не пришли.
Сложно объяснить всему миру мое решение. Думаю, это решение — лучшее для меня и моей семьи", — сказал испанец.
Хуан Карлос Карседо объяснил решение покинуть «Пафос» и отправиться на работу в Россию.
