«Ман Сити» не проигрывает «Челси» после финала ЛЧ 2021 года — 9 побед, 3 ничьих

Команда Пепа Гвардиолы сегодня сыграла с лондонцами вничью в 20-м туре АПЛ — 2:2.
Последнее поражение от «синих» «горожане» потерпели в финале Лиги чемпионов 2021 года. С тех пор у «Ман Сити» 9 побед и 3 ничьих в этом противостоянии.
«Манчестер Сити» продлил серию без поражений от «Челси» до двенадцати матчей.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня сыграла с лондонцами вничью в 20-м туре АПЛ — 2:2.
Последнее поражение от «синих» «горожане» потерпели в финале Лиги чемпионов 2021 года. С тех пор у «Ман Сити» 9 побед и 3 ничьих в этом противостоянии.