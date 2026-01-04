Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
3.89
X
3.20
П2
2.15
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
0
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.80
П2
9.50
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.60
П2
20.00
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
5
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
0
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

«Ман Сити» не проигрывает «Челси» после финала ЛЧ 2021 года — 9 побед, 3 ничьих

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений от «Челси» до двенадцати матчей.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня сыграла с лондонцами вничью в 20-м туре АПЛ — 2:2.

Последнее поражение от «синих» «горожане» потерпели в финале Лиги чемпионов 2021 года. С тех пор у «Ман Сити» 9 побед и 3 ничьих в этом противостоянии.