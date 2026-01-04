Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
5.40
X
1.61
П2
4.30
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Париж
1
Все коэффициенты
П1
1.01
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
5
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
0
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

Тренер «Челси» Макфарлейн об 1:1 с «Ман Сити»: Я был бы счастлив, даже если бы мы не сравняли. Команда проявила характер"

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн похвалил команду после ничьей с «Манчестер Сити».

Встреча 20-го тура АПЛ завершилась со счётом 1:1. «Челси» сравнял счет в добавленное ко второму тайму время благодаря году Энцо Фернандеса.

"По-моему, это было потрясающе, все, о чем только можно мечтать. Пеп Гвардиола, игра в АПЛ — потрясающе. Я очень горжусь игрой команды, даже если бы мы не забили этот гол — думаю, ребята проявили характер, особенно во втором тайме, — я был бы счастлив, несмотря ни на что. Еще лучше, что мы сравняли счет — мне показалось, что мы этого заслуживали.

В последние два дня все мысли были о победе в этом матче. Да, нам это не удалось, но мы все очень гордимся этим выступлением. Мы верили, что сможем приехать сюда и победить".

Об игре против Гвардиолы.

«Он один из лучших тренеров, которые когда-либо добивались этого, и это, казалось, было главной темой игры, но я не думаю, что так должно было быть. Речь должна идти об игроках и о том, насколько они были хороши. Нужно говорить не обо мне, а о хорошей игре этих парней на фоне всего происходящего», — сказал Макфарлейн.