Тренер «Челси» Макфарлейн об 1:1 с «Ман Сити»: Я был бы счастлив, даже если бы мы не сравняли. Команда проявила характер"

"По-моему, это было потрясающе, все, о чем только можно мечтать. Пеп Гвардиола, игра в АПЛ — потрясающе. Я очень горжусь игрой команды, даже если бы мы не забили этот гол — думаю, ребята проявили характер, особенно во втором тайме, — я был бы счастлив, несмотря ни на что. Еще лучше, что мы сравняли счет — мне показалось, что мы этого заслуживали.