Пеп про 1:1 с «Челси»: «Ман Сити» сыграл фантастически. Мы пострадали от травм, но не страдали по ходу матча"

«Все будет ясно в ближайшие дни, но все выглядит не очень хорошо. Когда в вашем распоряжении вся команда, можно организовывать конкуренцию и проводить ротацию, но сейчас ситуация такова. Я не могу ее изменить», — сказал Гвардиола.