Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
6.14
X
1.42
П2
5.20
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
5
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
0
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

Пеп про 1:1 с «Челси»: «Ман Сити» сыграл фантастически. Мы пострадали от травм, но не страдали по ходу матча"

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Челси» в 20-м туре АПЛ (1:1).

«Один момент, и они забили. Мы провели фантастический матч. Мы были очень хороши, затем во втором тайме они заставили нас прибавить, они были более агрессивны. Обычно “Челси” играет иначе. У нас были шансы решить исход матча.

Мы пострадали из-за травм, но не страдали по ходу игры".

О травмах Рубена Диаша и Йошко Гвардиола.

«Все будет ясно в ближайшие дни, но все выглядит не очень хорошо. Когда в вашем распоряжении вся команда, можно организовывать конкуренцию и проводить ротацию, но сейчас ситуация такова. Я не могу ее изменить», — сказал Гвардиола.