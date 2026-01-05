«Зенит» может продать Глушенкова, «Спартак» нашел нового тренера. Трансферные слухи дня

Карседо неплохо работал на Кипре: также он является бывшим помощником Унаи Эмери, с которым работал еще во время его захода в «Спартак». Сам Хуан Карлос уже объявил об уходе из «Пафоса»: «Я принял решение уйти, и я желаю всего наилучшего команде, людям и городу. Это был прекрасный период, я многое пережил и сохраню многое в своей дальнейшей карьере».