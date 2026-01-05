«Зенит» может продать Глушенкова, «Спартак» нашел нового тренера. Трансферные слухи дня

Что в России
«Зенит» гонится за еще одним бразильцем
Журналист Экрем Конур сообщил об интересе петербуржцев к 28-летнему форварду «Фламенго» Педро Абреку. По данным источника, «Зенит» может предложить за бразильца от 25 до 30 миллионов евро, но только в случае продажи Максима Глушенкова — какие клубы заинтересоване в россиянине, журналист не сообщил.
В нынешнем сезоне Глушенков является лучшим бомбардиром «Зенита», забив 10 мячей во всех турнирах. Абрек в текущем сезоне отличился 15 раз в 34 встречах.
«Спартак» определился с новым тренером
Кажется, москвичи окончательно определились с новым главным тренером. По данным испанского медиа Marca, на следующей неделе они заключат контракт с Хуаном Карседо, ранее работавшим в кипрском «Пафосе». Как сообщает источник, соглашение будет подписано до июня 2028 года. Напомним, что в конце первой части текущего сезона РПЛ обязанность главного тренера «Спартака» исполнял Вадим Романов — провел в этом статусе четыре матча и даже победил в двух.
Карседо неплохо работал на Кипре: также он является бывшим помощником Унаи Эмери, с которым работал еще во время его захода в «Спартак». Сам Хуан Карлос уже объявил об уходе из «Пафоса»: «Я принял решение уйти, и я желаю всего наилучшего команде, людям и городу. Это был прекрасный период, я многое пережил и сохраню многое в своей дальнейшей карьере».
Что в Европе и мире
Станкович против расставания с Тикнизяном
Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович в конце декабря возглавил сербскую «Црвену Звезду». Серб уже вмешался на трансферную кампанию команды — по словам генерального директора команды Деяна Терзича, Станкович отказал от продажи Наира Тикнизяна и хочет сохранить его в клубе. При этом по словам Терзича, Тикнизяном интересуется некий клуб РПЛ, готовый предложил 5,5 миллионов долларов.
Наир только прошедшим летом присоединился к сербской команде и на данный момент провел за нее 25 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.
«Фенербахче» переманивает игроков из Серии А
Авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира заявил, что турецкий «Фенербахче» нацелен на двух футболистов из чемпионата Италии — Маттео Гендузи из «Лацио» и Кристофер Нкунку из «Милана». По сообщениям источника, работа над трансферами уже началась — спортивный директор турок Девин Озек ведет переговоры над переходами французов.
Инсайдер Флориан Плеттенберг уже высказался по возможному трансферу Нкунку — по его словам, нападающий не желаем уходить из «Милана». В текущем сезоне он отметился лишь тремя голами во всех турнирах.
«Челси» укрепляет центр поля
По сведениям Football Insider, лондонцы начали работу над трансфером одного из лидеров «Ньюкасла» — 25-летнего полузащитника Сандо Тонали. При этом «Челси» рассматривает и другие варианты и в целом пока лишь анализирует рынок полузащитников из АПЛ. Касательно итальянца — по информации источника, «Челси» сможет позволить его трансфер лишь летом.
«Галатасарай» уводит полузащитника «Интера»
Турецкий клуб нацелился на Давиде Фратези и готов заплатить до 35 миллионов евро — информацию подтвердил авторитетный итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио. По данным источника, «Галатасарай» планирует вариант с арендой до конца сезона и дальнейшим обязательным выкупом — такая схема подходит руководству итальянцев.