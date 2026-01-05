Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
06.01
Пиза
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.63
П2
1.78
Футбол. Италия
06.01
Лечче
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.56
П2
1.77
Футбол. Италия
06.01
Сассуоло
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.92
П2
1.71
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Хавбек «Манчестер Сити» Шерки встретился с Хабибом

Хавбек «Манчестер Сити» Райан Шерки опубликовал в соцсетях фотографию с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Источник: Спортс"

Хабиб — об Умаре: «Его путь набирает очень интересный оборот. Победа над Фигейредо откроет двери в элиту».

«У нас есть правило: если ты молодой, то всегда неправ». Хабиб рассказал, как стал лидером своей команды.