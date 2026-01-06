Ричмонд
Морган о тренере «МЮ»: «Перейдите на 4−4−2, продайте большую часть состава, побеждайте 4:3 в каждой игре, и фанаты захотят поставить вам памятник. Я бы специально привел их к вылету»

Журналист и телеведущий Пирс Морган рассказал, как тренеру добиться успеха в «Манчестер Юнайтед».

Источник: Спортс"

В понедельник «МЮ» уволил Рубена Аморима.

«Насколько сложно тренировать “Манчестер Юнайтед”? Просто перейдите на схему 4−4−2, продайте большую часть текущего состава, купите вратаря мирового класса, сильных защитников, мощную полузащиту, двух вингеров и двух лучших нападающих. Выигрывайте в каждой игре со счетом 4:3, и “Стретфорд Энд” (западная трибуна “Олд Траффорд”, где располагаются наиболее активные болельщики — Спортс»") потребует, чтобы в вашем честь воздвигли статуи.

Сэру Алексу [Фергюсону] этого было достаточно, чтобы выиграть много трофеев", — написал Морган.

На предложение одного из болельщиков возглавить «МЮ» самому журналист ответил: «Я бы так и сделал, но тогда я бы захотел намеренно привести их к вылету».