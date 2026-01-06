Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.57
П2
1.78
Футбол. Италия
20:00
Лечче
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.31
X
3.53
П2
1.77
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.92
П2
1.71
Футбол. Англия
23:00
Вест Хэм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.45
П2
2.33
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Талалаев о Карседо в «Спартаке»: «Чужие деньги меня мало интересуют, но контракт до 2028-го — немножко спорное вложение»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал спорным назначение Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».

Источник: Спортс"

Красно-белые подписали с испанским специалистом контракт до 2028 года.

«Если брать его тренерские идеи, которые он сейчас реализовывает, то в принципе у “Спартака” неплохая задумка. Насколько это реализуется, насколько в наших реалиях… Два месяца предсезонки пройдет, и будет интересно посмотреть.

Меня мало интересуют чужие деньги, но, на мой взгляд, это немножко спорное вложение", — сказал Талалаев.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше