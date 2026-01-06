Талалаев о Карседо в «Спартаке»: «Чужие деньги меня мало интересуют, но контракт до 2028-го — немножко спорное вложение»

Красно-белые подписали с испанским специалистом контракт до 2028 года.
«Если брать его тренерские идеи, которые он сейчас реализовывает, то в принципе у “Спартака” неплохая задумка. Насколько это реализуется, насколько в наших реалиях… Два месяца предсезонки пройдет, и будет интересно посмотреть.
Меня мало интересуют чужие деньги, но, на мой взгляд, это немножко спорное вложение", — сказал Талалаев.
