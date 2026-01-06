«Бавария» хочет продлить контракт с Кейном до 2028-го или 2029-го. Первые переговоры уже состоялись (Флориан Плеттенберг)

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, соглашение может быть продлено до 2028 или до 2029 года, первые переговоры между клубом и игроком уже состоялись. Сам Кейн также заинтересован в продлении контракта, и переговорный процесс может продвигаться быстро.
Отмечается, что, несмотря на заинтересованность в продлении контракта с Кейном, директора «Баварии» Кристоф Фройнд и Макс Эберль продолжат изучать варианты усиления атаки на случай ухода англичанина.
В 15 матчах нынешнего сезона Бундеслиги Кейн отметился 19 голами и 3 ассистами. Подробную статистику лучшего бомбардира чемпионата Германии можно найти здесь.