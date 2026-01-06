Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.57
П2
1.78
Футбол. Италия
20:00
Лечче
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.31
X
3.53
П2
1.77
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.92
П2
1.71
Футбол. Англия
23:00
Вест Хэм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.45
П2
2.33
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

«Бавария» хочет продлить контракт с Кейном до 2028-го или 2029-го. Первые переговоры уже состоялись (Флориан Плеттенберг)

«Бавария» хочет продлить контракт с Харри Кейном.

Источник: Спортс"

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, соглашение может быть продлено до 2028 или до 2029 года, первые переговоры между клубом и игроком уже состоялись. Сам Кейн также заинтересован в продлении контракта, и переговорный процесс может продвигаться быстро.

Отмечается, что, несмотря на заинтересованность в продлении контракта с Кейном, директора «Баварии» Кристоф Фройнд и Макс Эберль продолжат изучать варианты усиления атаки на случай ухода англичанина.

В 15 матчах нынешнего сезона Бундеслиги Кейн отметился 19 голами и 3 ассистами. Подробную статистику лучшего бомбардира чемпионата Германии можно найти здесь.