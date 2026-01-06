Романцев о Батракове: «Главное — он любит футбол. Игра для него не тяжелая работа и средство заработка, а праздник, которым он делится с болельщиками»

Обратил внимание и на то, что, заинтересовав зарубежных скаутов, Батраков отказался от заманчивого контракта из Саудовской Аравии. А ведь в двадцать лет не всякий устоит перед соблазном больших денег. Значит, парень понимает: это не тот футбол, в котором можно себя проверить и понять, чего ты стоишь на самом деле, — сказал Романцев.