Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.21
X
3.64
П2
1.76
Футбол. Италия
20:00
Лечче
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.33
X
3.56
П2
1.77
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.94
П2
1.71
Футбол. Англия
23:00
Вест Хэм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.44
П2
2.33
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Романцев о Батракове: «Главное — он любит футбол. Игра для него не тяжелая работа и средство заработка, а праздник, которым он делится с болельщиками»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высоко отозвался о хавбеке «Локомотива» Алексее Батракове.

Источник: Спортс"

— По итогам опроса «СЭ» лучшим игроком года назван Батраков. А кому отдали бы предпочтение вы?

— Не вижу повода для возражений. Специально поинтересовался статистикой его выступлений за клуб и сборную, которая не может не вызвать уважения. Парень и забивает исправно, и партнеров голевыми передачами кормит. Да еще и обороне помогать успевает. Но самое главное — он любит футбол. А игра для него не тяжелая работа и средство заработка, а праздник, которым он делится с болельщиками.

Обратил внимание и на то, что, заинтересовав зарубежных скаутов, Батраков отказался от заманчивого контракта из Саудовской Аравии. А ведь в двадцать лет не всякий устоит перед соблазном больших денег. Значит, парень понимает: это не тот футбол, в котором можно себя проверить и понять, чего ты стоишь на самом деле, — сказал Романцев.