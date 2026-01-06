Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.59
П2
1.77
Футбол. Италия
20:00
Лечче
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.58
П2
1.75
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.91
П2
1.73
Футбол. Англия
23:00
Вест Хэм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.44
П2
2.34
Футбол. Италия
07.01
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.40
П2
2.64
Футбол. Италия
07.01
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.08
П2
10.00

Нойер о продлении контракта с «Баварией»: «Я настроен позитивно. К концу марта или апреля будет принято решение»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер оценил вероятность продления контракта с клубом.

30 июня голкипер может стать свободным агентом.

"Я настроен позитивно. Но пока я хочу подождать и посмотреть, как пройдут следующие несколько месяцев. Я хочу постараться показать хорошую игру. Затем, к концу марта или апреля, будет принято решение. К тому времени я буду знать, сколько матчей я проведу и как буду себя чувствовать.

Также мне скоро исполнится 40, поэтому нужно учесть, смогу ли я принять это решение с полной уверенностью продолжать карьеру. Диалог с клубом очень хороший, а дальше посмотрим, продолжится он или нет", — сказал Нойер.