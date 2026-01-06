Ричмонд
«Сассуоло» — «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Сассуоло» сыграет с «Ювентусом» в 19-м туре Серии А.

Источник: Спортс"

Матч пройдет на стадионе «Читта-дель-Триколоре».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А.

Статистика Серии А.