«Сассуоло» — «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Матч пройдет на стадионе «Читта-дель-Триколоре».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Таблица Серии А.
Статистика Серии А.
«Сассуоло» сыграет с «Ювентусом» в 19-м туре Серии А.
Матч пройдет на стадионе «Читта-дель-Триколоре».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Таблица Серии А.
Статистика Серии А.