Феликс о Роналду: «Он пример почти для всех игроков, его присутствие делает нас лучше. То, что Криштиану делает каждый день и в каждой игре, — это уникально. Это нас мотивирует»

То, что он рядом со мной и с нашими партнерами по команде, делает нас лучше и, прежде всего, более профессиональными, а это сейчас очень важно. И то, что мы здесь вместе с ним, очень помогает нам. Как вы видели, наша команда играет матч за матчем и продолжает демонстрировать хорошую физическую форму.