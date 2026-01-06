«МЮ» потратил около 100 млн фунтов на компенсации за наем и увольнение тренеров и менеджеров после ухода Фергюсона

Кроме того, «МЮ» также потратил порядка 21 млн фунтов на приглашение тренеров, а также наем и увольнение директоров клуба. Самой большой компенсацией стала выплата «Спортингу» в размере 11 млн евро за назначение Аморима в 2024 году.