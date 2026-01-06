Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
1
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.69
П2
4.61
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
6.40
П2
1.21
Футбол. Италия
07.01
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.37
П2
2.55
Футбол. Италия
07.01
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.07
П2
10.00
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Комо
3
П1
X
П2

«МЮ» потратил около 100 млн фунтов на компенсации за наем и увольнение тренеров и менеджеров после ухода Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» потратил около 100 миллионов фунтов на компенсации тренерам и членам руководства после ухода Алекса Фергюсона.

В понедельник «МЮ» уволил Рубена Аморима — за оставшиеся полтора года контракта тренер получит компенсацию в размере 10 млн фунтов, сообщает The Telegraph.

Таким образом, после ухода Фергюсона в 2013 году «МЮ» потратил 78 миллионов фунтов на компенсации тренерам и их штабам после увольнения. Так, Дэвиду Мойесу выплатили 4,9 млн фунтов, Луи ван Галу — 8,4 млн, Жозе Моуринью — 19,6 млн фунтов, Оле-Гуннару Сульшеру — 10 млн фунтов, Ральфу Рангнику — 14,7 млн фунтов, а Эрику тен Хагу — 10 млн фунтов.

Кроме того, «МЮ» также потратил порядка 21 млн фунтов на приглашение тренеров, а также наем и увольнение директоров клуба. Самой большой компенсацией стала выплата «Спортингу» в размере 11 млн евро за назначение Аморима в 2024 году.