«МЮ» потратил около 100 млн фунтов на компенсации за наем и увольнение тренеров и менеджеров после ухода Фергюсона

В понедельник «МЮ» уволил Рубена Аморима — за оставшиеся полтора года контракта тренер получит компенсацию в размере 10 млн фунтов, сообщает The Telegraph.
Таким образом, после ухода Фергюсона в 2013 году «МЮ» потратил 78 миллионов фунтов на компенсации тренерам и их штабам после увольнения. Так, Дэвиду Мойесу выплатили 4,9 млн фунтов, Луи ван Галу — 8,4 млн, Жозе Моуринью — 19,6 млн фунтов, Оле-Гуннару Сульшеру — 10 млн фунтов, Ральфу Рангнику — 14,7 млн фунтов, а Эрику тен Хагу — 10 млн фунтов.
Кроме того, «МЮ» также потратил порядка 21 млн фунтов на приглашение тренеров, а также наем и увольнение директоров клуба. Самой большой компенсацией стала выплата «Спортингу» в размере 11 млн евро за назначение Аморима в 2024 году.