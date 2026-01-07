Сборная Египта сыграет с Кот-д’Ивуаром в ¼ финала Кубка Африки, Алжир — с Нигерией, Камерун — с Марокко

Сегодня сборная Алжира обыграла команду ДР Конго в ⅛ финала (1:0), а Кот-д’Ивуар разгромил Буркина-Фасо (3:0).
В ¼ финала Мали сыграет с Сенегалом, Египет — с Кот-д’Ивуаром, Камерун — с Марокко, а Алжир — с Нигерией. Матчи пройдут 9 и 10 января.
Определились все участники ¼ финала Кубка африканских наций.
