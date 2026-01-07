Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
1
:
Ноттингем Форест
1
Все коэффициенты
П1
4.80
X
1.77
П2
3.80
Футбол. Италия
2-й тайм
Сассуоло
0
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
20:30
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.36
П2
2.54
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.07
П2
10.00
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Комо
3
П1
X
П2

Сборная Египта сыграет с Кот-д’Ивуаром в ¼ финала Кубка Африки, Алжир — с Нигерией, Камерун — с Марокко

Определились все участники ¼ финала Кубка африканских наций.

Источник: Спортс"

Сегодня сборная Алжира обыграла команду ДР Конго в ⅛ финала (1:0), а Кот-д’Ивуар разгромил Буркина-Фасо (3:0).

В ¼ финала Мали сыграет с Сенегалом, Египет — с Кот-д’Ивуаром, Камерун — с Марокко, а Алжир — с Нигерией. Матчи пройдут 9 и 10 января.