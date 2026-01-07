Ричмонд
Экс-футболист сборной России: «Медиалиге осталось год-два максимум»

Бывший футболист «Ростова», «Анжи», «Локомотива» и других российских команд Арсений Логашов, в активе которого есть один матч за сборную России, в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о будущем Медиалиги.

Источник: РИА "Новости"

— После профессиональной карьеры вы попали в Медиалигу, как вам эта движуха?

— Сначала было прикольно, очень интересно и необычно, камеры перед глазами. Изначально скован был, потом втянулся и нормально себя чувствовал там. Ни у кого не было тогда еще больших задач, бюджетов, все бегали по фану, тренировки не каждый день, да и на них никто не умирал. Потом пришли деньги, победы, состав из Первой и Второй лиги, рубка. Как только увидел это, понял, что мне надо уходить. Я набегался, напрыгался и «нарыгался» на профессиональном уровне, мне в любительском этого не хочется. Удовольствие перестал получать, потому что Медиалига стала профессиональной. Там команды теперь тренируются не меньше, чем в Первой лиге, все с датчиками бегают. Теперь это просто футбол, а не медиафутбол.

— Теперь уже как человек, который работает с молодыми футболистами, понимаешь, почему парни выбирают Медиалигу вместо Первой или Второй лиги?

— Не понимаю. Нужно двигаться в профессиональном футболе, либо уже заканчивать и идти учиться, искать себя в жизни. Чем раньше убьешь в себе футболиста, особенно если играешь в 23−24 года в «бронзе» во Второй лиге, тем лучше будет для дальнейшей жизни. Не поздно в таком возрасте получить знания, образование, начать заниматься чем-то другим и бросить футбол. А Медиалиге осталось год-два максимум. Интерес снижается, может, останется четыре-пять команд, которые будут на асфальте играть.

Я работаю плотно с детьми, неокрепшими юными футболистами. Вижу, что они постоянно залипают в Медиалигу. Нормально к этому отношусь, но, если ты хочешь быть хорошим игроком, надо смотреть Лигу чемпионов, Ла Лигу, но не медиафутбол.