Экс-футболист сборной России: «Медиалиге осталось год-два максимум»

— Сначала было прикольно, очень интересно и необычно, камеры перед глазами. Изначально скован был, потом втянулся и нормально себя чувствовал там. Ни у кого не было тогда еще больших задач, бюджетов, все бегали по фану, тренировки не каждый день, да и на них никто не умирал. Потом пришли деньги, победы, состав из Первой и Второй лиги, рубка. Как только увидел это, понял, что мне надо уходить. Я набегался, напрыгался и «нарыгался» на профессиональном уровне, мне в любительском этого не хочется. Удовольствие перестал получать, потому что Медиалига стала профессиональной. Там команды теперь тренируются не меньше, чем в Первой лиге, все с датчиками бегают. Теперь это просто футбол, а не медиафутбол.