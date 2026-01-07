ЦСКА и «Динамо» поспорят за вингера, Семеньо в «Ман Сити», Кассьерра может уехать в Саудовскую Аравию

Что в России
ЦСКА и «Динамо» хотят бразильца из «Ботафого»
Московские клубы собираются подписать вингера «Ботафого» Жеффиньо, сообщает журналист Экрем Конур. По его данным, ЦСКА и «Динамо» готовят официальные предложения по трансферу 26-летнего бразильца. Также интерес к нему проявляют «Сантос» и неназванный клуб из Китая.
В нынешнем сезоне на счету Жеффиньо 2 гола и 4 ассиста в 24 встречах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.
Айдына не будет в ЦСКА?
Нападающий «Фенербахче» Огуз Айдын отклонил предложение ЦСКА с зарплатой 2,3 миллиона евро в год, сообщает турецкий журналист Элис Арач. По его данным, Айдын намерен остаться в Турции, и если и решится покинуть «Фенербахче», то предпочтет перейти в «Трабзонспор», который также заинтересован в его услугах.
Ранее появлялась информация, что Айдын перейдет в ЦСКА на правах аренды. Его стоимость на Transfermarkt составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне Огуз не отличался — на его счету 2 результативных паса в 24 встречах.
Также ЦСКА интересуется 22-летним полузащитником «Бока Хуниорс» Милтоном Дельгадо, сообщает TyC Sports. Глаз на него также положили «Челси» и «Интер Майами». Отступные за игрока составляют порядка 18 миллионов евро.
Кассьерра может уехать в Саудовскую Аравию
Клуб «Неом» из Саудовской Аравии этой зимой может подписать нападающего «Зенита» Матео Кассьерру, сообщает Legalbet. По информации источника, 28-летний футболист входит в список приоритетных трансферных целей клуба. Ранее Кассьеррой интересовалась «Аль-Кадсия».
В нынешнем сезоне колумбиец сыграл в 12 матчах и забил 4 гола. Его стоимость оценивается в 9 миллионов евро.
Главное в Европе
«Ман Сити» идет за Геи
Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол сломал большеберцовую кость в недавнем матче с «Челси», и теперь «горожане» всерьез намерены укрепить оборонительную линию уже в этом январе. Ко всему прочему, повреждения также получил Рубен Диаш, а Джон Стоунз давно находится в лазарете.
Приоритетный вариант — центрбек «Кристал Пэлас» Марк Геи, у которого летом истекает контракт с клубом. Продлевать его 26-летний англичанин не собирается, потому с высокой долей вероятности сменит прописку уже этой зимой. «Кристал Пэлас» намерен выручить за своего игрока 35 миллионов евро, но «Сити» эта сумма не устраивает. Кроме того, «горожанам» придется выдержать конкуренцию со стороны «Ливерпуля» и «Реала», которые также всерьез нацелились на Геи.
В нынешнем сезоне на счету Марка 31 матч, 3 гола и 4 результативные передачи во всех турнирах.
Семеньо переходит в «Сити»
Зато «Манчестер Сити» близок к завершению сделки по подписанию вингера «Борнмута» Антуана Семеньо. Sky Sports сообщает, что 25-летний футболист пройдет медосмотр перед трансфером уже 8 января, после чего будет объявлено о сделке. Фабрицио Романо уже подтвердил, что вскоре обо всем будет объявлено официально.
Ранее появлялась информация, что Семеньо перейдет в «Манчестер Сити» за 74,8 миллиона евро. В нынешнем сезоне на счету ганского футболиста 9 голов и 3 ассиста в 19 матчах.
Левандовски в обмен на Канселу?
«Барселона» завершает сделку с «Аль-Хилялем» по полугодичной аренде защитника Жоау Канселу. Но пока точно не определены условия сделки. Как пишет инсайдер Саша Тавольери, саудовский клуб предложил каталонцам взять в аренду нападающего Роберта Левандовски. 37-летний поляк таким образом сможет зарабатывать в Саудовской Аравии больше, а «Барселона» серьезно разгрузит свой зарплатный фонд.
В этом сезоне на счету Левандовски 9 голов в 14 матчах.