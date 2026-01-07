ЦСКА и «Динамо» поспорят за вингера, Семеньо в «Ман Сити», Кассьерра может уехать в Саудовскую Аравию

Приоритетный вариант — центрбек «Кристал Пэлас» Марк Геи, у которого летом истекает контракт с клубом. Продлевать его 26-летний англичанин не собирается, потому с высокой долей вероятности сменит прописку уже этой зимой. «Кристал Пэлас» намерен выручить за своего игрока 35 миллионов евро, но «Сити» эта сумма не устраивает. Кроме того, «горожанам» придется выдержать конкуренцию со стороны «Ливерпуля» и «Реала», которые также всерьез нацелились на Геи.