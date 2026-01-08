Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Бернли
1
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.00
П2
3.48
Футбол. Англия
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Лидс
2
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.10
П2
2.10
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Фиорентина
1
Все коэффициенты
П1
3.60
X
1.70
П2
6.14
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
81.00
X
10.00
П2
1.10
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
0
:
Удинезе
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
3.75
П2
1.43
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Все коэффициенты
П1
6.20
X
1.43
П2
6.20
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
11.00
X
1.30
П2
8.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
1.38
П2
4.81
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
2
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.00
П2
79.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
Все коэффициенты
П1
3.95
X
1.53
П2
12.00
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Конте о судействе после 2:2 с «Вероной»: «Было два негативных момента. Что должен был сделать Хейлунд — ампутировать руку? Это могло бы убить кого угодно, но “Наполи” сыграл хорошо»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте оценил судейство в домашнем матче с «Вероной» (2:2) в 19-м туре Серии А.

Источник: Спортс"

Главный арбитр Маттео Маркетти назначил пенальти в ворота неаполитанцев, реализованный Гифтом Орбаном на 27-й минуте. Кроме того, на 72-й забил форвард хозяев Расмус Хейлунд, но гол был отменен при помощи ВАР.

"Это не просто разочарование. В таких матчах ты рискуешь проиграть, у нас было два негативных эпизода, где мы могли бы добиться большего.

Пенальти был своеобразно оценен, но мы это принимаем. Эти два негативных момента могли бы убить кого угодно, но мы сыграли хорошо.

В моменте с Хейлундом я не знаю, куда ему следовало направить руку. Что он должен был сделать? Ампутировать ее?

Это сложно, но мы будем двигаться дальше", — сказал Конте.