Тотти о том, где он себя видит через 10 лет: «На диване. 99%, что я не буду тренером»

— Если бы вы не стали футболистом, кем был вы работали?
— Сотрудником заправки.
— Оглядываясь назад, вы бы завершили карьеру 28 мая 2017 года?
— Нет, меня заставили завершить карьеру.
— Где вы видите себя через 10 лет?
— На диване.
— Выиграла бы Италия чемпионат мира 2006 года без вас?
— Я не знаю, выиграли бы они чемпионат мира.
— Вы согласитесь на то, чтобы «Рома» выиграла скудетто, а «Лацио» — Лигу чемпионов?
— Нет.
— А на то, чтобы «Рома» выиграла Лигу чемпионов, а «Лацио» — скудетто?
— Да.
— Вы будете тренером?
— 99%, что я не буду тренером, — сказал Тотти Calciatori Brutti.