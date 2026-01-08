Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
Все коэффициенты
П1
16.00
X
1.10
П2
21.00
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Рафинья о «Реале» или «Атлетико» в финале Суперкубка: «Кто бы ни победил, “Барса” готова. Я стремлюсь к идеальному сезону»

Вингер «Барселоны» Рафинья подвел итоги победы над «Атлетиком» (5:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

Источник: Спортс"

О легкой победе.

«Думаю, это мы сами делаем игру легкой или сложной. Когда мы выступаем хорошо, игра становится легкой. У “Атлетика” много качественных игроков, но именно мы выигрываем матчи».

О точности в атаке.

«Это показывает, что независимо от того, кто играет, мы всегда готовы и показываем свою лучшую игру. Это демонстрирует качество команды».

О своей форме после травмы.

«Я всегда буду стремиться к своему лучшему уровню. Я буду стараться и дальше стремиться к идеальному сезону, или почти идеальному».

О сопернике в финале.

«Мы должны сосредоточиться на себе. Кто бы ни победил, мы готовы», — заявил Рафинья.

«Барселона» сыграет в финале Суперкубка Испании с «Реалом» либо «Атлетико». Мадридское дерби пройдет завтра, финальный матч — 11 января.