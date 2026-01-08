Рафинья о «Реале» или «Атлетико» в финале Суперкубка: «Кто бы ни победил, “Барса” готова. Я стремлюсь к идеальному сезону»

О легкой победе.
«Думаю, это мы сами делаем игру легкой или сложной. Когда мы выступаем хорошо, игра становится легкой. У “Атлетика” много качественных игроков, но именно мы выигрываем матчи».
О точности в атаке.
«Это показывает, что независимо от того, кто играет, мы всегда готовы и показываем свою лучшую игру. Это демонстрирует качество команды».
О своей форме после травмы.
«Я всегда буду стремиться к своему лучшему уровню. Я буду стараться и дальше стремиться к идеальному сезону, или почти идеальному».
О сопернике в финале.
«Мы должны сосредоточиться на себе. Кто бы ни победил, мы готовы», — заявил Рафинья.
«Барселона» сыграет в финале Суперкубка Испании с «Реалом» либо «Атлетико». Мадридское дерби пройдет завтра, финальный матч — 11 января.