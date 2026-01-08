Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Златан Ибрагимович: «Футболисты ошибаются, думая, что станут отличными тренерами, раз хорошо играли. Это немного помогает, но быть тренером — это совсем другое»

Бывший нападающий «Барселоны», «МЮ», «Интера», «Ювентуса» и «Милана» Залатан Ибрагимович высказался о разнице между тем, чтобы играть в футбол и работать тренером.

Источник: Спортс"

"Играть на высшем уровне — это не то же самое, что быть тренером. Тренер — это совсем другое. Если ты был игроком, это немного помогает тебе, но это другая ситуация. Игроки совершают ошибку, когда думают, что станут отличными тренерами только потому, что они были отличными игроками. Это две разные ситуации.

Сейчас я страдаю, потому что не могу играть, потому что не могу помогать своим партнерам по команде, не могу внести свой вклад в результат. Когда я играл, я чувствовал себя живым. Это был мой мир. Либо ты, либо я. Одна воля к победе. Я сделаю все, чтобы победить. Если я не выигрываю, меня как будто нет в живых. Вот почему я учусь помогать команде по-другому.

Я остался таким же. Каким я был игроком, таким я и остался сейчас. Только теперь я смотрю на футбол с другой стороны. Теперь у меня есть ответы на вопросы, которых у меня не было, когда я был игроком. У меня есть полное представление обо всем клубе… Клуб похож на компанию — нужны спонсоры, болельщики, телевизионные права. Этому я сейчас учусь, в этом я расту, чему я рад.

Я смотрю, слушаю и учусь у профессионалов в этих областях. Когда дело доходит до футбола как такового, я больше перехожу в наступление — я больше знаю о нем и больше говорю. Это две разные ситуации… Сейчас я двигаюсь шаг за шагом. Когда я играл, ситуация была другой«, — сказал советник владельцев “Милана” в интервью (Ne)uspjeh prvaka.

