Златан Ибрагимович: «Футболисты ошибаются, думая, что станут отличными тренерами, раз хорошо играли. Это немного помогает, но быть тренером — это совсем другое»

Я остался таким же. Каким я был игроком, таким я и остался сейчас. Только теперь я смотрю на футбол с другой стороны. Теперь у меня есть ответы на вопросы, которых у меня не было, когда я был игроком. У меня есть полное представление обо всем клубе… Клуб похож на компанию — нужны спонсоры, болельщики, телевизионные права. Этому я сейчас учусь, в этом я расту, чему я рад.