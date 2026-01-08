Флик про 5:0 с «Атлетиком»: «Фантастика. “Барселона” хорошо контролировала игру и отрабатывала в защите до конца матча. Ценю сделанное сегодня после не лучшей встречи с “Эспаньолом”

«Я всегда сосредоточен на следующем матче, но ценю то, что мы сделали сегодня, потому что в игре с “Эспаньолом” мы были недостаточно хороши. Мне нравится то, как команда сегодня сыграла, она показала единство. Победа со счетом 5:0 — это фантастика. Но это всего один матч, в финале все будет иначе. Сегодня нам удалось взять игру под контроль.