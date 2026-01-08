Ричмонд
Флик про 5:0 с «Атлетиком»: «Фантастика. “Барселона” хорошо контролировала игру и отрабатывала в защите до конца матча. Ценю сделанное сегодня после не лучшей встречи с “Эспаньолом”

Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Атлетиком» (5:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

Источник: Спортс"

«Я всегда сосредоточен на следующем матче, но ценю то, что мы сделали сегодня, потому что в игре с “Эспаньолом” мы были недостаточно хороши. Мне нравится то, как команда сегодня сыграла, она показала единство. Победа со счетом 5:0 — это фантастика. Но это всего один матч, в финале все будет иначе. Сегодня нам удалось взять игру под контроль.

Нам потребовалось несколько минут на то, чтобы войти в игру, после чего мы действовали хорошо. Я счастлив, поскольку мы хорошо контролировали игру. Мы держали мяч и — что мне понравилось — отрабатывали в защите до конца, сохраняя ворота сухими.

Ямаль в последние дни ощущал дискомфорт и не мог тренироваться, поэтому не попал в стартовый состав. Но он в порядке«, — сказал главный тренер “Барселоны”.