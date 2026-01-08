Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Симеоне об игре с «Реалом» в Суперкубке: «Каждый матч отличается от предыдущего, 5:2 на “Метрополитано” ни при чем. “Атлетико” работает над психологией и своими сильным

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом».

Источник: Спортс"

Команды в четверг сыграют в полуфинале Суперкубка Испании.

О том, что «Атлетико» проиграл только одно из последних семи дерби.

"Независимо от того, выигрываем мы или проигрываем, каждый матч отличается от предыдущего.

Матч на «Метрополитано» (5:2 в Ла Лиге) тоже не будет иметь к этому отношения.

У каждой команды есть свои сильные стороны, и нам придется играть так, как мы считаем правильным, чтобы остаться в этом турнире".

О настрое на матч.

"Разум — это все в жизни. Очевидно, что психологический аспект в любой профессии является самым большим мотиватором для того, чтобы выкладываться на полную.

Мы стараемся работать над ним. Пробуждать его. Иногда получается лучше, иногда не так, как мы хотим.

Наш разум влияет на нашу жизнь", — сказал Симеоне.