Вальверде после 0:5 с «Барсой»: «Атлетик» не хотел продолжения кровопролития во 2-м тайме, уходя на перерыв при 0:4. Вся команда сыграла плохо, мы были неэффективны"

О поражении.
«Мы неплохо начали матч. Уходя на перерыв и проигрывая 0:4, мы не хотели, чтобы кровопролитие продолжилось во втором тайме».
Об изменениях в игре.
«Не стоит экстраполировать прошлый сезон на сегодняшний матч. Мы были неэффективны. Мы — команда, которая делает матчи быстрыми и открытыми».
О сезоне.
«Это тяжелое поражение. Впереди у нас половина сезона. Нам предстоит многое сделать в Ла Лиге и мы хотим добиться успеха в Кубке Испании. В футболе, если ты опустишь голову, тебе этого не простят».
О вратаре Унаи Симоне.
«Когда пропускаешь пять голов, никто не обращает внимания на одного игрока. Вся команда сыграла плохо», — сказал Вальверде.