Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Вальверде после 0:5 с «Барсой»: «Атлетик» не хотел продолжения кровопролития во 2-м тайме, уходя на перерыв при 0:4. Вся команда сыграла плохо, мы были неэффективны"

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде высказался о разгроме от «Барселоны» (0:5) в полуфинале Суперкубка Испании.

Источник: Спортс"

О поражении.

«Мы неплохо начали матч. Уходя на перерыв и проигрывая 0:4, мы не хотели, чтобы кровопролитие продолжилось во втором тайме».

Об изменениях в игре.

«Не стоит экстраполировать прошлый сезон на сегодняшний матч. Мы были неэффективны. Мы — команда, которая делает матчи быстрыми и открытыми».

О сезоне.

«Это тяжелое поражение. Впереди у нас половина сезона. Нам предстоит многое сделать в Ла Лиге и мы хотим добиться успеха в Кубке Испании. В футболе, если ты опустишь голову, тебе этого не простят».

О вратаре Унаи Симоне.

«Когда пропускаешь пять голов, никто не обращает внимания на одного игрока. Вся команда сыграла плохо», — сказал Вальверде.