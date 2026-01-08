Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Тренер «Челси» Макфарлейн о красной: «Кукурелья справился бы в 9 из 10 случаев. Проблема не в дисциплине или культуре, просто парни сильно хотят победить и позволяют эмоциям выйти из-под контроля&r

Калум Макфарлейн прокомментировал поражение «Челси» от «Фулхэма» (1:2) в АПЛ.

«Я, пожалуй, по-настоящему разочарован тем, что [удаление случилось тогда, когда] мы только начали находить свой ритм, чувствовать, чем в игре “Фулхэма” можно воспользоваться, как соперник располагается при обороне. Это случилось в действительно неудачный момент. Так что, думаю, удаление серьезно повлияло на игру.

Очевидно, в этом сезоне у нас много красных карточек. Я не думаю, что сегодняшняя карточка была следствием проблем с дисциплиной. Это футбол, такое бывает. Марк оказался в ситуации один на один. Он один из лучших защитников мира и в 9 случаях из 10 справился бы. Уилсон умен и показал свое мастерство, очень хороший футболист. Три желтые карточки сразу после удаления — вот это мы разберем, но, конечно, мы не хотим такого.

Проблема не в культуре. Вероятно, дело в эмоции, настроении матча. Эти парни сильно хотят победить, они бойцы. И они позволили своим эмоциям выйти из-под контроля. Так что дело не в культуре.

В первые 20 минут мы очень агрессивно прессинговали, но прессинговать так же вдесятером уже невозможно. Пришлось играть более компактно, плотно, защищать штрафную и ждать момента. Думаю, мы хорошо справлялись. Во втором тайме, когда мы забили, у нас было много моментов, мы могли забить больше«, — сказал исполняющий обязанности главного тренера “Челси”.