Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Гвардиола об 1:1 с «Брайтоном»: «Я очень доволен тем, как играл “Ман Сити”. Мы упустили много моментов. Иногда мы забиваем, иногда нет, вот и все»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о ничьей с «Брайтоном» в 21-м туре АПЛ (1:1).

Источник: Спортс"

«Я очень, очень доволен тем, как мы играли. Мы упустили много моментов. Забивать голы нужно, но мы этого не делали. Мы не забили. Вот и все. Иногда мы забиваем, иногда нет. Мы должны продолжать пытаться делать это».

Об игре Макса Аллейна.

«Проблема не в обороне. Там у нас больше отсутствующих игроков, но проблема не в обороне».

О том, нужно ли его команде сохранять спокойствие.

«Игроки делают это идеально. Мне нравится, как мы играем. Мы играем отлично, но не забиваем».

О борьбе за чемпионство.

«Мы не выиграли три матча. Сейчас [выиграть чемпионат] стало сложнее. Мы будем двигаться дальше».

Об ожидаемом переходе Антуана Семеньо из «Борнмута».

«Понятия не имею», — сказал Гвардиола.