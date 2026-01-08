Флетчер про 2:2 с «Бернли»: «Я разочарован, “МЮ” сделал более чем достаточно для победы»

При счете 2:1 хочется снять все вопросы, забить еще один гол. Но стоит отдать «Бернли» должное, хороший второй гол. Однако то, что мы пропустили и не забили третий, разочаровывает. Мы старались, я доволен тем, как футболисты выложились и какой уровень игры показали, но я знаю, что они способны на большее.