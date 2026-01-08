Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Франк о стаканчике с эмблемой «Арсенала»: «Неужели кто-то думает, что я специально его взял? Это было бы крайне глупо. Печально, что в мире футбола вы вынуждены задавать мне такие вопросы»

Томас Франк заявил, что не видел, что пьет кофе из стаканчика с эмблемой «Арсенала» перед игрой с «Борнмутом» (2:3).

Источник: Спортс"

«Я точно не видел этого. Думаю, будет справедливо отметить, что мы выигрываем не каждый матч, так что с моей стороны было бы абсолютно и совершенно глупо брать стаканчик с логотипом “Арсенала”. Неужели кто-то думает, что я специально это сделал? Это случилось со всеми членами штаба.

«Арсенал» был в этой раздевалке в предыдущем туре. Вполне нормально, что кто-то взял стаканчик и дал мне эспрессо, я пью его перед каждым матчем. Думаю, довольно печально, что в мире футбола вы вынуждены задавать мне такие вопросы. Если мы переживаем из-за того, что я взял стаканчик с лого другого клуба, мы точно движемся не в том направлении. Я бы никогда так не сделал специально, это было бы крайне глупо«, — сказал главный тренер “Тоттенхэма”.