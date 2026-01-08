Франк о стаканчике с эмблемой «Арсенала»: «Неужели кто-то думает, что я специально его взял? Это было бы крайне глупо. Печально, что в мире футбола вы вынуждены задавать мне такие вопросы»

«Я точно не видел этого. Думаю, будет справедливо отметить, что мы выигрываем не каждый матч, так что с моей стороны было бы абсолютно и совершенно глупо брать стаканчик с логотипом “Арсенала”. Неужели кто-то думает, что я специально это сделал? Это случилось со всеми членами штаба.
«Арсенал» был в этой раздевалке в предыдущем туре. Вполне нормально, что кто-то взял стаканчик и дал мне эспрессо, я пью его перед каждым матчем. Думаю, довольно печально, что в мире футбола вы вынуждены задавать мне такие вопросы. Если мы переживаем из-за того, что я взял стаканчик с лого другого клуба, мы точно движемся не в том направлении. Я бы никогда так не сделал специально, это было бы крайне глупо«, — сказал главный тренер “Тоттенхэма”.