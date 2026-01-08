Директор «Крузейро» о Жерсоне: «Очень сложные переговоры с “Зенитом” со множеством деталей. Будем работать, но не можем гарантировать результат»

Ранее появилась информация, что бразильский клуб предложил 27 миллионов евро за хавбека. «Зенит» хочет получить 30 миллионов.
«Мы весь день вели переговоры с “Зенитом”. Это очень сложные переговоры. Они продолжаются. Предложение остается в силе. Это очень сложные переговоры, включающие множество важных деталей.
Поскольку это сложные переговоры, мы не знаем, чем они закончатся. В ближайшие дни мы будем работать над урегулированием деталей, но не можем гарантировать положительный результат.
Мы приложим все усилия для решения всех вопросов", — сказал Шпиндель.