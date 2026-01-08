Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

«Россия теряет выдающегося специалиста из-за того, что Радимов не хочет тренировать. Он топ во всех планах, шикарнейший тренер». Гасилин о Владиславе

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о тренерских способностях бывшего хавбека петербуржцев Владислава Радимова.

Источник: Спортс"

— Вы высоко оцениваете Владислава Радимова, с которым в «Зените‑2» работали. Жалеете, что он решил закончить с тренерством?

— Да он просто сам не хотел идти дальше тренировать. При этом Радимов — шикарнейший тренер. К чему бы он ни прикоснулся, везде получается у него.

Он такой шоумен! Он открытый честный человек, у которого бы в тренерской деятельности все получилось — это его стезя. Особенно в работе с молодыми.

Считаю, из‑за того, что Николаевич не хочет тренировать, наша страна теряет выдающегося специалиста. Радимов — топ по всех планах, просто сам не хочет.

— Это не удивляет?

— Почему это должно удивлять?

Он же настолько востребован в других сферах! Шикарный эксперт. Просто ему больше другое нравится, — сказал Алексей Гасилин.