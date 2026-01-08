«Россия теряет выдающегося специалиста из-за того, что Радимов не хочет тренировать. Он топ во всех планах, шикарнейший тренер». Гасилин о Владиславе

— Вы высоко оцениваете Владислава Радимова, с которым в «Зените‑2» работали. Жалеете, что он решил закончить с тренерством?
— Да он просто сам не хотел идти дальше тренировать. При этом Радимов — шикарнейший тренер. К чему бы он ни прикоснулся, везде получается у него.
Он такой шоумен! Он открытый честный человек, у которого бы в тренерской деятельности все получилось — это его стезя. Особенно в работе с молодыми.
Считаю, из‑за того, что Николаевич не хочет тренировать, наша страна теряет выдающегося специалиста. Радимов — топ по всех планах, просто сам не хочет.
— Это не удивляет?
— Почему это должно удивлять?
Он же настолько востребован в других сферах! Шикарный эксперт. Просто ему больше другое нравится, — сказал Алексей Гасилин.