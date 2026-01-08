Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Ромеро о результатах «Тоттенхэма»: «В такие моменты должны выступать другие люди, но этого не происходит. И так уже несколько лет. Они появляются, когда все хорошо, чтобы наговорить лжи»

Капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро высказался после поражения от «Борнмута» (2:3) в матче АПЛ.

Источник: Спортс"

Лондонский клуб на данный момент занимает 14-е место в чемпионате, набрав 27 очков в 21 игре.

"Приношу извинения всем вашим болельщикам, которые всегда с нами. Мы в ответе за то, что происходит с командой — в этом нет сомнений. И я в числе первых. Мы будем пытаться изменить ситуацию к лучшему — для себя и для клуба.

В такие моменты должны говорить и другие люди, но этого не происходит. И так уже несколько лет. Они появляются только тогда, когда дела идут хорошо, чтобы наговорить немного лжи.

Мы будем работать, держаться вместе и отдавать все силы, чтобы изменить ситуацию. Особенно в такие моменты, как сейчас. Нужно сохранять спокойствие, усерднее работать и двигаться вперед всем вместе — это часть футбола. Вместе нам будет легче", — написал Кристиан Ромеро.