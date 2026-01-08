Егор Титов: «Дивеев — системообразующий игрок. Не только ЦСКА, но и сборной. Удивительно взять иностранца на замену, который играл мало»

— Как вы расцениваете обмен Дивеева на Гонду между ЦСКА и «Зенитом», который должен в ближайшее время произойти? Считаете ли вы, что ЦСКА проигрывает в этой сделке или, наоборот, выигрывает? Они отдают центрального защитника с российским паспортом, а в нашем футболе это редкость.