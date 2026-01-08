Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Егор Титов: «Дивеев — системообразующий игрок. Не только ЦСКА, но и сборной. Удивительно взять иностранца на замену, который играл мало»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал возможный переход защитника Игоря Дивеева в «Зенит», а нападающего Лусиано Гонду — в ЦСКА.

Источник: Спортс"

— Как вы расцениваете обмен Дивеева на Гонду между ЦСКА и «Зенитом», который должен в ближайшее время произойти? Считаете ли вы, что ЦСКА проигрывает в этой сделке или, наоборот, выигрывает? Они отдают центрального защитника с российским паспортом, а в нашем футболе это редкость.

— Согласен, что это огромная редкость. Учитывая, что лимит предстоит через полгода, ЦСКА отдает российского игрока и берет иностранца.

Может, руководители ЦСКА знают намного больше, чем знаем мы, поэтому и отдают Дивеева. То, что человек очень часто травмировался, — это факт.

При этом Дивеев — системообразующий игрок, не только ЦСКА, но и сборной.

И взять на замену иностранца, который последние полгода играл мало, — для меня это удивительно. Мне кажется, для армейцев это потеря, конечно, — сказал Егор Титов.