Егор Титов: «Дивеев — системообразующий игрок. Не только ЦСКА, но и сборной. Удивительно взять иностранца на замену, который играл мало»

— Как вы расцениваете обмен Дивеева на Гонду между ЦСКА и «Зенитом», который должен в ближайшее время произойти? Считаете ли вы, что ЦСКА проигрывает в этой сделке или, наоборот, выигрывает? Они отдают центрального защитника с российским паспортом, а в нашем футболе это редкость.
— Согласен, что это огромная редкость. Учитывая, что лимит предстоит через полгода, ЦСКА отдает российского игрока и берет иностранца.
Может, руководители ЦСКА знают намного больше, чем знаем мы, поэтому и отдают Дивеева. То, что человек очень часто травмировался, — это факт.
При этом Дивеев — системообразующий игрок, не только ЦСКА, но и сборной.
И взять на замену иностранца, который последние полгода играл мало, — для меня это удивительно. Мне кажется, для армейцев это потеря, конечно, — сказал Егор Титов.