Гласнер о Гехи: «Марк остается в “Кристал Пэлас”, думаю. Но если скажет: “Я хочу уйти”, и за него заплатят огромные деньги, то любой футболист уйдет, если играешь за такой клуб, как “П

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер ответил на вопрос о возможном уходе защитника Марка Гехи из команды в зимнее трансферное окно.

Источник: Спортс

Ранее появилась информация о том, что «Манчестер Сити» может приобрести футболиста, за которого хотят получить более 35 миллионов фунтов.

«Я думаю, Марк останется. Но если Марк скажет: “Я хочу уйти”, и за него заплатят огромные деньги — при том, что до конца контракта осталось пять месяцев — то любой футболист уйдет, если ты играешь за такой клуб, как “Кристал Пэлас”.

Я почти уверен, что глава нашего клуба запросит за него очень высокую цену, после этого посмотрим, что получится. Я не знаю, хочет ли Марк уйти из команды", — сказал Оливер Гласнер.