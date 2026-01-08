Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Шешко о дубле в матче с «Бернли»: «Это придаст уверенности. Рад, что смог помочь “МЮ” — это самое важное для меня»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко дал комментарий после того, как забил два мяча в матче 21-го тура АПЛ против «Бернли» (2:2).

Источник: Спортс"

У форварда была серия без голов из девяти матчей.

"Это придаст мне уверенности. Было тяжело [из-за серии без голов], но я наконец-то это сделал и рад, что смог помочь команде. Это самое важное для меня. И теперь все зависит от меня и от нас самих, чтобы продолжать в том же духе.

Все зависит от нас. Мы должны держаться вместе как команда, показать, что можем работать сообща, независимо от ситуации. Важно сосредоточиться на предстоящих играх и тренировках. Это самое главное", — сказал Беньямин Шешко.