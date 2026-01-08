Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Гвардиола о «Ман Сити»: «Не можешь думать о чемпионстве, если не выигрываешь матчи. Статистика ожидаемых голов ничего не дает»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча 21-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:1) ответил на вопрос о чемпионской гонке в турнире.

Источник: Спортс"

В активе «горожан» 43 балла в 21 игре — они идут вторыми в таблице. Лидирует «Арсенал» (48 очков, 20 матчей), который 8 января проведет матч с «Ливерпулем».

«Если ты не выигрываешь матчи, то не можешь думать о таких вещах. Мы добыли невероятный результат в заключительном матче 2025 года против “Ноттингема” (2:1). После этого мы провели три матча и выглядели в них очень хорошо.

«Брайтон» очень хорошо двигался. «Манчестер Сити» в целом смотрелся очень хорошо, за исключением первых 5−10 игры. В последние 15−20 минут первого тайма у нас было несколько классных моментов. Но статистика ожидаемых голов ничего не дает. Суть в забитых голах, чего мы не сделали", — сказал Пеп Гвардиола.