Деку о травме тер Стегена: «У него было неприятное ощущение в колене, но он в порядке. Нет ничего серьезного, Марк — футболист “Барселоны”

"Тер Стеген в порядке. У него было неприятное ощущение в колене. Когда футболист возвращается после травмы, он всегда немного боится, тем более у него были проблемы с этим коленом в прошлом. Сейчас он спокоен и счастлив, потому что нет ничего серьезного.