Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Деку о травме тер Стегена: «У него было неприятное ощущение в колене, но он в порядке. Нет ничего серьезного, Марк — футболист “Барселоны”

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил об отсутствии травмы у вратаря команды Марк-Андре тер Стегена.

Источник: Спортс"

Голкипер ранее досрочно завершил тренировку каталонцев перед полуфиналом Суперкубка Испании. Немец пропустил матч против «Атлетика» (5:0).

"Тер Стеген в порядке. У него было неприятное ощущение в колене. Когда футболист возвращается после травмы, он всегда немного боится, тем более у него были проблемы с этим коленом в прошлом. Сейчас он спокоен и счастлив, потому что нет ничего серьезного.

Марк — наш футболист. Мы совместно с Марком решили, что он отправится в Барселону к доктору, который его оперировал. Серьезной травмы нет, все идет по плану, Марк — наш футболист", — сказал Деку.