Невилл про «Ман Сити» в чемпионской гонке АПЛ: «Ничья против “Брайтона” — это еще один удар по ребрам»

В активе «горожан» 43 балла в 21 игре — они идут вторыми в таблице. Лидирует «Арсенал» (48 очков, 20 матчей), который 8 января проведет матч с «Ливерпулем».
«Ситуация выглядит так, что это очень важная неделя. “Манчестер Сити” сыграл дома вничью с “Брайтоном”. И будто бы это еще один удар по ребрам [в чемпионской гонке]. “Арсенал” в преддверии матча против “Ливерпуля” очень уверен в том, где находится прямо сейчас», — сказал Гари Невилл.
«МЮ» без Аморима не выиграл у 19-го места, «Челси» продул, «Сити» тоже споткнулся. Любимая АПЛ!