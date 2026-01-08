Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Невилл про «Ман Сити» в чемпионской гонке АПЛ: «Ничья против “Брайтона” — это еще один удар по ребрам»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по поводу участия «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ после того, как команда тренера Пепа Гвардиолы сыграла вничью 1:1 против «Брайтона».

Источник: Спортс"

В активе «горожан» 43 балла в 21 игре — они идут вторыми в таблице. Лидирует «Арсенал» (48 очков, 20 матчей), который 8 января проведет матч с «Ливерпулем».

«Ситуация выглядит так, что это очень важная неделя. “Манчестер Сити” сыграл дома вничью с “Брайтоном”. И будто бы это еще один удар по ребрам [в чемпионской гонке]. “Арсенал” в преддверии матча против “Ливерпуля” очень уверен в том, где находится прямо сейчас», — сказал Гари Невилл.

«МЮ» без Аморима не выиграл у 19-го места, «Челси» продул, «Сити» тоже споткнулся. Любимая АПЛ!