Тим Шервуд: «Шешко недостаточно хорош, чтобы играть за “Манчестер Юнайтед”. Он проявил себя против “Бернли”, который скоро вылетит из АПЛ»

Нападающий манкунианцев Беньямин Шешко сделал дубль, прервав серию из девяти игр без голов.
«Позитив — это то, что Шешко забил. Два гола… Надеюсь, это придаст ему немного уверенности. Шесть месяцев ему потребовалось, чтобы проявить себя в “Манчестер Юнайтед”. Я рад за парня.
Ему было непросто. И я говорил, что его нужно было заменить в перерыве и больше не надевать форму «Манчестер Юнайтед». Я придерживаюсь того, что говорю. Он недостаточно хорош, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед». Он проявил себя против «Бернли», который скоро вылетит из АПЛ.
Хорошо, будем честны по отношению к нему: надеюсь, он обретет уверенность, и мы увидим что-то другое в его игре. Сейчас же возьму его в свою команду в фэнтези!" — сказал Тим Шервуд в эфире Sky Sports.