Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.06
П2
3.27
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Сарри о продаже Гендузи: «Думал, мы могли использовать его для будущего “Лацио”. А кто такой Ратков — я не знаю, не смотрел австрийский футбол, постараюсь выяснить его сильные стороны&ra

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий переход полузащитника Маттео Гендузи в «Фенербахче».

Источник: Спортс"

Турецкий клуб заплатит 29 миллионов евро с учетом бонусов за футболиста.

«Честно говоря, я думал, что Гендузи будет одним из семи или восьми игроков, которых мы могли бы использовать для построения будущего “Лацио”. Мы не можем предложить такие же зарплаты, как другие команды, поэтому понимаю, что существуют определенные трудности», — сказал специалист.

Сарри также высказался о переходе в итальянский клуб 22-летнего нападающего Петара Раткова из «Зальцбурга», который заменит Валентина Кастельяноса, проданного в «Вест Хэм».

«Я не знаю этого игрока. Наверное, в клубе знают его больше, чем я, но я, честно говоря, не знаю, что сказать. Я не смотрел австрийский футбол, у меня нет времени, но я постараюсь выяснить его сильные и слабые стороны и то, как его лучше использовать», — сказал Сарри.