Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Кальяри
П1
2.51
X
3.04
П2
3.26
П1
2.51
X
3.04
П2
3.26
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Дженоа
П1
1.45
X
4.50
П2
8.50
П1
1.45
X
4.50
П2
8.50
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2

Флетчер об отмене гола Лисандро: «Удивлен, что судья вмешался в эпизод — решение расстроило. Видел ситуации хуже при борьбе на стандартах в этом сезоне АПЛ»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер прокомментировал отмененный гол защитника Лисандро Мартинеса в матче АПЛ против «Бернли» (2:2).

Источник: Спортс"

На 27-й минуте матча Каземиро навязал борьбу перед дальней штангой в момент навеса с углового. Мяч выскочил во вратарскую, откуда Мартинес забил ударом с расстояния около пяти метров. Однако главный судья Стюарт Эттуэлл посчитал, что аргентинец нарушил правила в противоборстве с Кайлом Уокером.

"Выглядит как нормальная ситуация при каждом угловом, поэтому решение арбитра вызвало удивление.

Если посмотреть на физическую борьбу в АПЛ в этом сезоне при стандартах, то я видел ситуации более хуже [чем эта], потому я был очень удивлен, что судья вмешался в эпизод.

Мы должны это принять. Но решение расстроило", — сказал Даррен Флетчер.